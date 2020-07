Du kan se hele episoden i videoen øverst i artiklen, men vi skal advare mod meget kraftige billeder!

Natten til søndag dansk tid kæmpede Ariane Lipski mod Luana Carolina i UFC, og det endte med en sejr til førstnævne i overbevisende stil.

Men det er nok ikke nederlaget, som Luana Carolina er mest ærgerlig over. Hun pådrog så sig nemlig en forfærdelig skade.

Til sidst i kampen bøjer hendes knæ den forkerte vej, og hun skriger derfor af smerte, efter Ariane Lipski er kåret som kampens vinder.

Knæskaden skete, fordi Ariane Lipski holdte Luana Carolina i et greb, hvor hun nægtede at give op.

Ariane Lipski bliver kaldt 'Queen of Violence' blandt kvinderne i UFC, og det navn levede hun altså igen op til natten til søndag dansk tid.

Luana Carolinas manager sagde efter kampen, at UFC-kæmperen havde hørt tre smæld i knæet, inden hun begyndte at skrige af smerte.

Trods den hårde behandling var der ingen sure miner efter kampen, hvor de to kvinder sagde tak for kampen til hinanden med et kram.