Den tidligere UFC-mester Cain Velasquez kan se frem til mange år bag tremmer.

Velasquez blev onsdag tiltalt for mordforsøg, da han ifølge amerikanske myndigheder efter en vanvittig biljagt begyndte at fyre løs mod en bil.

Hans mål var 43-årige Harry Eugene Goularte, der sad i bilen på det pågældende tidspunkt, og motivet skulle angivelig være, at Goularte er tiltalt for at have misbrugt et af Velasquez' familiemedlemmer på blot fire år.

Velasquez jagtede Goularte i en biljagt, der fløj igennem travle gader i californiske Silicon Valley, inden han efter en 18 kilometer lang jagt påkørte bilen i høj fart.

Cain Velasquez, 2016. Foto: John Locher Vis mere Cain Velasquez, 2016. Foto: John Locher

Her begyndte Velasquez at skyde løs mod bilen og sårede Goulartes stedfar, der var fører af bilen. Også Goulartes mor var i bilen. Jagten begyndte hos morens dagpleje.

Her troppede Velasquez op, efter politiet tidligere havde sigtet Goularte for at have forgrebet sig på et fireårigt barn i Velasquez-familien. Goularte blev anholdt og siden løsladt mod kaution, inden Velasquez tog sagen i egen hånd.

»Den sørgelige tragedie er, at hr. Velasquez valgte at tage loven i egen hånd og bragte offentligheden i fare samt alle, der opholdt sig i bilen. Den voldelige handling skaber blot mere smerte og lidelse for hans egen familie,« lyder det fra statsanklager Jeff Rosen ifølge AP.

Flere mødte op til Velasquez' høring for at støtte ham. Ifølge AP bar omkring 100 mennesker en T-shirt med skriften 'Free Cain' (løslad Cain, red.).

Velasquez er to gange mester i sværvægtsklassen i UFC og betragtes som en af de bedste i sin klasse gennem tiderne. Han var senest i aktion i 2019. Velasquez' handling har skabt blandede reaktioner i MMA-miljøet, hvor den ene halvdel fordømmer volden, mens andre har forståelse over for selvtægten.

UFC-præsident Dana White er en af dem, der har reageret.

»Jeg er selvfølgelig ked af det på hans og familiens vegne. Det er en forfærdelig ting. Jeg kender ikke nok detaljer til at kommentere på det. Vi siger alle, at vi ville gøre det samme, hvis det skete mod os. Cain gjorde det,« siger White ifølge Barstool Sports.

Velasquez risikerer op til 20 års fængsel, hvis han kendes skyldig.