UFC-kæmperen Joanna Jedrzejczyk er kendt for at slå på piger, når hun dyrker sport.

Historien var dog en helt anden på Instagram tidligere på ugen. Her var UFC-stjernen i det flirtende humør.

Og det var en lidt speciel karakter, som Joanna Jedrzejczyk flirtede med. Det var nemlig pornostjernen Kendra Lust.

Flirten skete på et billede, som UFC-kæmperen lagde op på det sociale medie. Her poserede hun på stranden kun iført bikini.

'Få noget sand på den numse, og lad mig fjerne det. Du ser dejlig ud, baby,' skrev Kendra Lust som kommentar.

Og det fangede Joanna Jedrzejczyks opmærksomhed. 'Kan du hjælpe?' var således hendes svar.

Herefter lukkede Kendra Lust den flirtende samtale med en kyssende emoji som afslutning.

Polske Joanna Jedrzejczyk trak også overskrifter tidligere på året. Her havde UFC-stjernen modtaget en masse slag under en kamp.

Joanna Jedrzejczyk kan andet end at flirte med Kendra Lust. Foto: Harry How Vis mere Joanna Jedrzejczyk kan andet end at flirte med Kendra Lust. Foto: Harry How

Det ene slag skabte en stor hævelse omkring højre øje, og det gjorde UFC-kæmperen svær at genkende på billederne.

Den mindeværdige kamp var mod Weili Zhang, og den blev af flere kaldt den bedste kvindelige UFC-kamp i historien.