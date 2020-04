Præsidenten for UFC, Dana White, kæmper en hård kamp for, at det store UFC-stævne 18. april fortsat skal afvikles.

Det bliver dog uden hans helt store superstjerne på plakaten.

Russiske Khabib Nurmagomedov, der er indehaver af VM-bæltet i letvægt, var skemalagt til at skulle kæmpe mod amerikanske Tony Ferguson i en længe ventet kamp mellem de to.

Stævnet, UFC 249, skulle have været kæmpet i Brooklyn i New York, men på grund af coronavirus-pandemien, der i disse dage rammer New York særlig hårdt, skal stævnet flyttes til et andet sted.

Dana White har allerede sagt offentligt, at man arbejder på at finde en ny lokation til stævnet den 18. april, og at der kan komme ændringer på listen over kampe – og én skal der i hvert fald på, hvis Dana White fortsat vil afholde sit stævne.

For Khabib Numagomedov kommer han ikke til at få i kamp.

Den russiske kæmper gjorde for nylig opmærksom på, at han var i hjemme i Dagestan-provinsen i det sydvestlige Rusland og ikke i Californien, hvor han normalt varmer op til sine store kampe på amerikansk grund.

Derfor var det også forventet, at han ville melde ud, at han ikke vil kæmpe ved UFC 249 på grund af coronakrisen. Det gjorde russeren onsdag, hvor der også blev sendt en solid stikpille til UFC-præsidenten, der har forsøgt at trodse samtlige myndigheders anbefalinger og forsøgt at overtale Khabib Nurmagomedov til at kæmpe. Se hele hans opslag og kritik nederst i artiklen.

'Det viser sig, at hele verden skal være i karantæne, regeringer verden over og kendte mennesker opfordrer folk til at følge alle sikkerhedsforanstaltninger for ikke at sprede sygdommen, for at redde mennesker. Og Khabib er den eneste, der fratages alle forpligtelser og skal vise velvillighed ved at træne og flyve jorden rundt for at kæmpe,' skriver russeren på sin Instagram-profil.

Kampen mellem Khabib Nurmagomedov og Tony Ferguson har fire gange tidligere været annonceret, men af forskellige årsager er kampene blevet aflyst. Nu også for femte gang.

UFC 249 vurderes af flere medier til at have været forårets helt store pay-per-view-succes for UFC-organisationen, hvorfor man fortsat skulle forsøge at sætte et stort lineup på plakaten.

Khabib Nurmagomedov er ubesejret i sine 28 professionelle MMA-kampe.