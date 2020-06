Knap havde den irske MMA-kæmper Conor McGregor meldt ud, at han har tænkt sig at gå på pension, før der var en reaktion fra UFCs præsident, Dana White.

Til pressemødet efter UFC 250, der fandt sted natten til søndag dansk tid, svarede præsidenten på spørgsmål omhandlende McGregors udmeldning.

»Der er ingen, der presser nogen til at kæmpe,« lød det fra Dana White ifølge Forbes.

UFC-præsidenten fortsatte derefter med at slå fast, at hvis Conor McGregor har lyst til at gå på pension, så skal han gøre det.

Præsidenten for UFC, Dana White. Foto: Jasen Vinlove Vis mere Præsidenten for UFC, Dana White. Foto: Jasen Vinlove

»Det er ikke, fordi jeg nu siger: 'Hold kæft, det her er sindssygt, det her er vildt'. Intet er sindssygt og vildt lige nu, for alt er sindssygt og vildt lige nu, på et eller andet plan. Jeg forstår det fuldt ud,« lød det lidt kryptisk fra Dana White på pressemødet.

Reaktionen kom, efter 31-årige irske MMA-kæmper søndag annoncerede sit karrierestop på Twitter.

Det er dog ikke første gang, at Conor McGregor melder ud, at han har tænkt sig at gå på pension.

Faktisk har han gjort det hele tre gange siden 2016.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020

Blandt andet sagde han stop i netop 2016, efter et nederlag til amerikaneren Nate Diaz.

Pensionen blev dog droppet og lagt på hylden for en stund, hvorefter McGregor vendte tilbage til MMA-verdenen.

Da han tabte igen i 2018 til den russiske kæmper Khabib Nurmagomedov, valgte McGregor dog igen at trække sig tilbage.

Heller ikke dengang blev planerne holdt, for ireren vendte siden tilbage igen i januar 2020, hvor han efter blot 40 sekunder af 1. omgang fik besejret amerikaneren Donald 'Cowboy' Cerrone i en kamp, der for nu bliver Conor McGregors sidste.