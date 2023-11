Donald Trump er vild med MMA og er fast gæst ved UFC-arrangementer.

Tilmed er han gode venner med organisationens præsident, Dana White, der for nylig delte en video, hvor han fortæller, at han støtter den tidligere amerikanske præsident.

Men den video faldt ikke i god jord hos alle.

»En af vores store sponsorer ringede og sagde: 'Tag den (videoen, red.) ned.' Ved du, hvad jeg sagde? 'Skrid ad helvede til',« siger Dana White i komikeren Theo Vons podcast.

Dana White (tv.) har flere gange vist sig frem med Donald Trump. Foto: Sarah Stier/AFP/Ritzau Scanpix

»Du stemmer på den, du vil stemme på, og jeg stemmer på den, jeg vil stemme på. Det er sådan, det her fungerer. Jeg er ligeglad, hvem du stemmer på. Det er ikke noget for mig. Fuck dig. Ring aldrig til mig og fortæl mig, hvem jeg skal stemme på,« tilføjer han.

Efter opblomstringen af UFC har White nu fået en række store sponsorer i stalden.

Derfor kan han da også vælge og vrage, som han vil.

»Jeg er et sted i mit liv og min karriere, hvor jeg gerne vil være sammen med mennesker, som jeg er på lige fod med. Det handler ikke kun om pengene. Det handler om pengene, fordi det er en sponsoraftale, men det handler ikke kun om pengene,« siger han og fortsætter:

»Jeg har ikke tænkt mig at tage imod et større tilbud, hvis det ikke er noget, jeg tror 100 procent på. Når du laver en sponsoraftale med nogen, er du nødt til at se ind i, hvem de er, og hvem der driver virksomheden, hvem der træffer beslutningerne, og om I er på lige fod.«