Stopper Conor McGregor virkelig karrieren?

Ikke hvis du spørger UFC-præsidenten Dana White. Ifølge ham handler McGregors udmelding om noget helt andet.

»Jeg tror, han vil have nogle ting, og jeg tror, Conor (McGregor, red.) vil mødes med mig ansigt til ansigt. Og det sker nok i løbet af de næste uger, og så får vi løst tingene.«

Sådan siger Dana White til UFCs hjemmeside.

Det var den 26. marts, at Conor McGregor på sine sociale medier meddelte, at han stopper karrieren. Siden er der dog blevet sået tvivl om udmeldingen, da nogle mener, det blot er et mediestunt.

Ifølge Dana White er udmeldingen en slags forhandling, da Conor McGregors fokus i hans optik mere er på penge.

Han skulle have nogle store krav, men selvom Dana White er fuld af lovprisende ord, når snakken falder på McGregor, understreger han også i interviewet, at der er andre atleter, der aldrig når op på den sum.

»Han har lagt sig fast på det her med, at han vil have en del af ejerskabet (af UFC, red.), og det er bare.. hvis du ser på basketball, ejede Michael Jordan ikke en del af ligaen, og sådan kan man blive ved. Er Conor meget værdifuld for sporten og til brandet UFC? Selvfølgelig er han det. Den er svær, men jeg tror, vi kan gøre ham glad på andre måder,« siger Dana White.

Han understreger desuden at både han selv og forbundet har stor respekt for Conor McGregor, der tabte sin seneste UFC-kamp i efteråret. Det gjorde han til Khabib Nurmagomedov, og det opgør endte i noget af en skandale.

Det hele endte i et masseslagsmål, hvor de to kæmpere var involveret. Khabib hoppede efter sin sejr nemlig ud af buret og angreb McGregors trænere.

Få sekunder efter eskalerede det hele, og det endte i et massivt slagsmål med både trænere og tilskuere.

I januar faldt straffen så, og for Conor McGregor lød det, at han ville blive suspenderet fra UFC i seks måneder.