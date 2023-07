Derrick Lewis skulle ikke bruge mere end 33 sekunder, før han havde udraderet sin modstander, Marcos 'Pezao' Rogerio de Lima.

Lige da dommeren satte kampen i gang sprang Derrick Lewis på Marcos de Lima, der fik amerikanerens knæ i hovedet.

Men Lewis stoppede bestemt ikke der, og han blev ved med at slå De Lima i hovedet, selvom brasilianeren for længst var røget i gulvet.

Se den vilde fight i videoafspilleren øverst i artiklen.

Efter lidt over et halvt minut sekunder stoppede dommeren kampen, og så var der vild jubel fra Derrick Lewis, der har tilnavnet 'The Black Beast'.

Han slog sig på brystet, hamrede i jorden og smed sine shorts, hvorefter han løb rundt - kun iført underbukser.

Med sejren over Marcos de Lima, der kom i hus lørdag aften dansk tid, hedder 38-årige Derrick Lewis' MMA-record nu 27-11.

Ifølge ESPN Stats & Info er amerikaneren også rekordindehaver for flest knockouts med hele 14 af slagsen i sin karriere.