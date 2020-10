22 måneder i fængsel.

Det er, hvad der venter UFC-kæmperen Benjamin Sosoli, efter han brækkede kæben på en bargæst i efteråret 2019 i Australien.

Slaget fra Benjamin Sosoli var så kraftigt, at gæsten måtte have sat en metalplade ind i sin kæbe, for at den kunne hele optimalt. Det skriver News.

UFC-kæmperen, der går under navnet 'Combat Wombat', modtog sin dom mandag i retten i den australske by Victoria.

Dommer Gavan Meredith sagde, at bargæsten var fuld og kom med verbale trusler. Han vurderede dog, at Benjamin Sosoli burde have klaret situationen uden vold.

Spekulationerne går nu på, om karrieren allerede er ovre for den 30-årige UFC-kæmper. En prøveløsladelse kan først komme på tale efter 11 måneder.

Tumulten var opstået, fordi gæsten havde prøvet at komme forbi sikkerhedsvagterne, efter han var blevet nægtet adgang til baren.

Det havde fået Benjamin Sosoli op i det røde felt. Han trak ham ud på gaden, slog ham og smed afsluttende gæsten hen ad fortorvet.

Den 30-årige UFC-kæmper erklærede sig skyldig i anklagen.

Dommer Gaven Meredith vurderede, at Benjamin Sosoli burde have kendt sin egne evner og have vidst, hvad et slag kunne medføre af skade på den anden person.

Sosoli har tre børn samt en kone, der må vente på, at deres far og mand får afsonet sin straf.