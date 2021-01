UFC-kæmperen Irwin Rivera er blevet anholdt af politiet i Florida i USA. Og med god grund.

Den 31-årige mexicaner har nemlig forsøgt at myrde sine to søstre på henholdsvis 22 og 33 år med en kniv. Det skriver News.

Han skulle have fortalt Boynton Beach Police Department, at det var hans formål at tage livet af de to kvinder.

'Jeg troede, jeg havde dræbt begge mine søstre, og jeg gjorde det, fordi det er mit formål, som jeg har fået fortalt af en højere magt,' skulle ordene helt præcist have været.

Den ene søster fortalte efterfølgende til politiet, at de havde overnattet hos Irwin Rivera, og de vågnede, fordi han begyndte stikke dem.

Begge kvinder blev stukket flere gange, men slap med livet i behold. Heldigvis lykkedes det for den ene at slippe fri og ringe til politiet i tide.

Da ordensmagten fik fat i mexicaneren, erkendte han, at han havde stukket sine søstre, og han var overbevist om, de var døde.

UFC-organisationen siger til det amerikanske medie ESPN, at de lige nu undersøger situationen, og de kalder den 'stærk problematisk'.

News skriver, at søstrenes navne er blevet fjernet fra politirapporten.

Irwin Rivera var i UFC-kamp tre gange i løbet af 2020. Hans sidste kamp var den 19. september, hvor han tabte til Andre Ewell.