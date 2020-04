'The show must go on'.

Sådan lyder meldingen fra UFC-præsidenten Dana White, når snakken falder på MMA-sportens manglende nedlukning under coronakrisen.

Det skriver mediet News.

Mens det meste af sportsverdenen er lukket helt ned, forsøger UFC-bossen stadig at holde kampsporten i live, selv om frygten for coronavirussen, som han selv kalder for en lille overreaktion, fylder store dele af folks liv.

50-årige Dana White. Foto: Michael Reaves

»Alle løber rundt og gemmer sig. Jeg er en af de personer, der hellere vil gå ud og finde løsninger. Hvordan løser vi det her? Hvordan vinder vi over virussen?« lød det fra Dana White tidligere i marts.

Den 50-årige forretningsmand mener, at hele frygten for den dødelige virus skyldes, at alle blæser det op til noget, det i virkeligheden ikke er.

»Medierne har gjort det hele skræmmende. Hvis du ser på noget af det, der sker i øjeblikket, så er det hele jo drevet af frygt. Det er meget mærkeligt,« siger Dana White og tilføjer:

»Jeg tror, at vi om et år eller to kommer til at tænke: 'Hold da op, lukkede vi virkelig det hele ned for det her?'«

Dana White har tiligere måtte skille MMA-kæmpere ad. Her er det Eddie Alvarez (tv.) og Conor McGregor (th.). Foto: Michael Reaves

Dana White slår samtidig fast, at der stadig vil være ugentlige UFC-kampe de kommende måneder, ligesom der har været hele tiden. Det bliver bare under nogle lidt anderledes omstændigheder, end MMA-fans er vant til.

Kampene i det ottekantede bur foregår stadig for tomme tribuner i USA, men grund af coronakrisen har den russiske MMA-stjerne Khabib Nurmagomedov nægtet af stille op til et planlagt stævne i april. Derfor åbner UFC-præsidenten nu for, at stævnerne skal flyttes til en helt særlig lokation, der er isoleret fra coronavirus.

»Jeg er tæt på at sikre os en privat ø til kampene. Vi mangler bare lige at få infrastrukturen på plads, så vi kan få sat gang i de internationale kampe også.«

USA er hårdt ramt af coronakrisen i øjeblikket, da over 10.000 mennesker har mistet livet til den dødelige virus.