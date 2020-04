AIU bekræfter, at atleter med udløb af dopingkarantæne i 2020 kan komme til OL i Tokyo i 2021.

Udskydelsen af OL i Tokyo til 2021 har givet en række dopingdømte atleter et nyt håb om at kunne kvalificere sig til legene.

De dopingsyndere, som er ramt af karantæne frem til denne sommer, hvor OL var planlagt til, kan ikke forhindres i at stille op ved legene.

Atletikkens Integritetsenhed (AIU) slår fast, at dopingdomme ifølge Det Internationale Antidopingagentur (Wada) gælder en bestemt tidsperiode og ikke specifikke begivenheder.

- Wadas standardstraf for doping er fire års udelukkelse. Den er lavet sådan, at den matcher frekvensen for OL, siger Brett Clotier, chef for AIU, til Reuters.

- Men dette er et unormalt tilfælde med udskydelsen af OL, så det vil komme nogle atleter til gavn. Det er en uheldig situation, men reglerne er meget tydelige. Domme er baseret på en periode, ikke bundet op på begivenheder.

Eftersom der fortsat er OL-kvalifikationer i gang i mange sportsgrene, som for tiden ligger stille grundet coronakrisen, kan atleterne stadig nå at kvalificere sig til sommerlegene næste år.

Samtidig er det lige nu endnu sværere for dopingbekæmperne at få testet, om atleterne har rent mel i posen.

Kravene om at holde afstand til hinanden gør det således noget nær umuligt at dopingteste atleter for tiden.

Mens OL-udskydelsen er en livline til visse atleter, kan reglerne ende med at ramme andre atleter ekstra hårdt, hvis de går i dopingfælden.

For bliver man ramt af en fireårig dopingkarantæne fra august i år eller senere, så ryger både OL i Tokyo 2021 samt OL i Paris 2024.

Dermed vil man ikke kunne komme til OL førend i 2028 i Los Angeles.

/ritzau/