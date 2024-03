I 2022 var hun i centrum for den største skandale ved vinter-OL i Beijing, da en dopingtest afslørede hende i brugen af angina-medicinen trimetazidin.

Og nu trækker den blot 17-årige kunstskøjteløber Kamila Valijeva så igen overskrifter.

Denne gang på et billede sammen med Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Forrige uge var de to russere således begge at finde i VIP-loungen under åbningsceremonien ved en E-sportsturnering i den russiske by Kazan, hvor de tilmed sad ved siden af hinanden.

Vladimir Putin i selskab med Kamila Valijeva. Foto: Sputnik/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Vladimir Putin i selskab med Kamila Valijeva. Foto: Sputnik/Reuters/Ritzau Scanpix

Og ifølge den tidligere skøjtestjerne Svetlana Zhurova, som nu er blevet politiker, skal Valijeva se det kontroversielle selskab som et skulderklap fra præsidenten.

»Efter alt, hvad der skete med Valijeva, tror jeg, præsidenten vil vise sin støtte til hende,« siger hun til det russiske medie Sportbox.

Den svenske Rusland-ekspert og statsvidenskaber Bo Pettersson mener heller ikke, at mødet mellem de to var tilfældigt. Det skal i stedet sende et budskab.

»Det er ingen tilfældighed, at kunstskøjteløberen var sammen med præsidenten,« fortæller han til svenske Ekspressen og tilføjer:

»Det er også en måde for ham at fortælle, at han er ligeglad med den vestlige verdens boykot af russiske atleter og dopinganklager.«

Udelukkelsen af russiske atleter blev iværksat i februar 2022 som reaktion på den russiske invasion af Ukraine.

Som konsekvens af dopingafsløringen i Beijing bestemte Den Internationale Sportsdomstol (CAS), at Valijeva skulle udelukkes i fire år gældende fra 25. december 2021.

Den 17-årige russer var blandt andet med på det russiske landshold, der vandt olympisk guld ved Legene i Beijing.