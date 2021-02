Topløs på forsiden af Playboy. Den slags får man mange reaktioner for. Rigtig mange.

Det har den tyske skihopstjerne Juliane Seyfarth måttet sande. Heldigvis har de overvejende været positive, fortæller hun.

»Jeg har fået enormt mange reaktioner. Men de har kun været positive. Jeg er stolt af billederne, jeg elsker dem,« siger den 30-årige tyske stjerne, som er at finde på forsiden af martsudgaven af det tyske Playboy, til Dagbladet.

Hun har i den grad mærket opmærksomheden under VM i skihop, som finder sted i disse dage Oberstdorf i det sydlige Tyskland.

Selvom hun fortæller, at hun mest har oplevet positive reaktioner, har der dog også været enkelte kritiske røster ude. Eksempelvis om at hun ikke er med til at hjælpe kvindekampen på vej, når nu hun poserer afklædt i et mandemagasin.

Ifølge Dagbladet blev der da også 'hvisket og tisket' i krogene, da Seyfath viste sig på hopbanen i Oberstdorf under træningen forud for VM.

Men det har ikke slået den tyske skihopper ud af kurs.

»Det er fantastisk at se, hvor mange internationale aviser som har skrevet om det. Min kæreste har taget billeder af det. Det har været et eventyr for os begge,« lyder det således fra Juliane Seyfarth, som tidligere har vundet to VM-guldmedaljer.