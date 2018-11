Den populære TV 2-vært Heidi Frederikke Sigdal har fået nyt job hos velgørenhedscykelholdet Team Rynkeby.

»Det er noget, jeg virkelig brænder for. Det er en hjertesag for mig.«

Heidi Frederikke Signal lægger ikke skjul på den begejstring, hun har i kroppen over at skulle samarbejde med Team Rynkeby.

Go' Morgen-værtinden skal indgå under et fælles kommunikationshold og være med til at udvikle Team Rynkebys tv-del. Her vil hun bruge sin mangeårige erfaring inden for tv-branchen.

Heidi Frederikke Sigdal beholder jobbet hos TV 2 ved siden af sit arbejde hos Team Rynkeby. Foto: Jeppe Bøje Nielsen Vis mere Heidi Frederikke Sigdal beholder jobbet hos TV 2 ved siden af sit arbejde hos Team Rynkeby. Foto: Jeppe Bøje Nielsen

»Jeg har lavet fjernsyn siden 2005, og derfor føler jeg også, at jeg har meget at bidrage med, når det kommer til erfaring, fortælleteknik, formidling af budskaber samt det at bygge ting op,« fortæller Heidi Frederikke Sigdal og tilføjer:

»Jeg bliver en del af et yderst kompetent hold. Så jeg kommer også til at lære en masse. De er alle super dygtige og kan noget, som jeg jo ikke kan. Derfor glæder jeg mig også til det samarbejde, vi skal have og de kompetencer, vi kan lære af hinanden.«

Samtidig ser hun frem til at arbejde med et fokusområde, som ligger hende meget på sinde. Og faktisk kalder hun det selv for 'et ønske, der er gået i opfyldelse'.

»Jeg er lige ved at sige: Hvem ville ikke støtte op om det? Jeg glæder mig meget til at arbejde og være med at samle penge ind til børn med kritiske sygdomme og deres familier. Og forhåbentlig kan jeg være med til at forbedre livskvalitet hos dem, der har brug for det.«

Vis dette opslag på Instagram Breaking news! Introducing the Team Rynkeby News Crew. Yesterday we spent all day planning all the exciting content we are going to share with our participants, sponsors and fans of our project in the months leading up to and during the tour to Paris. And we promise you it will be amazing #teamrynkeby #teamrynkebygodmorgon #teamrynkeby2019 #teamrynkebyringe #teamrynkeby19 #godmorgon #rynkeby #eckesgranini #børnecancerfonden #barncancerfonden #teamrynkebygodmorgon #børnelungefonden #fightcancer #cyclingforkids #cyclingforkidswithcancer #criticallyillchildren #bianchibikes #charity #ridebianchi #cancersucks #cyclingtoparis #cyklatillparis #cyklatillparis19 #kritisksygebørn #velgørenhed #comeridewithus #teamrynkebyfonden #teamrynkebyskoleløbet @marlindmartina @heidifrederikke @laycockmedia @dahlqvist Et opslag delt af Team Rynkeby (@teamrynkeby) den 14. Nov, 2018 kl. 2.17 PST

Heidi Frederikke Sigdal forsikrer dog, at hun fortsætter som vært på Go' Morgen Danmark.

»Nu arbejder jeg freelance (på Go' Morgen Danmark, red.) og kan derfor kombinere det med Team Rynkeby. Og det sætter jeg stor pris på, for jeg nyder virkelig at lave Go' Morgen Danmark,« siger hun.

Arbejdet med Team Rynkeby er for tv-værtinden allerede så småt begyndt med et par møder om det kommende samarbejde. Heidi Frederikke Sigdal starter for alvor op i jobbet, når kalenderen siger januar 2019.

Team Rynkeby er et velgørenhedscykelhold, der hvert år cykler til Paris for at samle penge ind til børn med kritiske sygdomme og deres familier. Organisationen har eksisteret siden 2002. Team Rynkeby består af 2100 cykelryttere og en lang række hjælpere fordelt på 54 hold i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Færøerne og Island.