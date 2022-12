Lyt til artiklen

Gerwyn Price er sikkert videre til kvartfinalen ved PDC-verdensmesterskabet i dart, men det var noget helt andet end sejren, der løb med opmærksomheden.

Tværtimod var det verdensetterens opførsel, da han missede en 180'er i fjerde runde.

Her lagde Gerwyn Price tungen i sin underlæbe og gestikulerede på en måde, der kunne virke stødende over for handicappede seere.

Du kan se episoden i videoafspilleren øverst i artiklen.

Opførslen har nu fået Sky Sports til at undskylde over for seerne.

Episoden gik heller ikke ubemærket hen hos seerne, der straks røg til tasterne på sociale medier.

'Hvad var det her fra Price til dart? Det er modbydelig opførsel! Det var efter, han missede et skud. Dette er ikke okay,' skriver en bruger blandt andet ifølge Sky Sports.

'Denne reaktion fra Gerwyn Price er ikke okay og er dybt upassende,' skriver en anden.

Gerwyn Price slog Jose de Sousa og er nu klar til kvartfinalen. Foto: Uwe Anspach Vis mere Gerwyn Price slog Jose de Sousa og er nu klar til kvartfinalen. Foto: Uwe Anspach

En tredje kalder opførslen for skammelig og tilføjer, at Price som far og berømt sportsudøver burde være en rollemodel for børn.

Trods den noget bemærkelsesværdige opførsel er 'The Iceman' videre ved VM og skal nu møde Alan Soutar eller Gabriel Clemens i kvartfinalen nytårsdag.

Finalen spilles 3. januar, og vinderen får ud over titlen en præmie på 4,2 millioner kroner.

Gerwyn Price vandt verdensmesterskabet for to år siden.