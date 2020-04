6,85 millioner kroner lige ned i lommen. Det krævede bare lige en fræk stemme.

Og det var den stemme, som den prisvindende sportskommentator Joe Buck rendte rundt med. For mens coronavirussen har lagt det meste sport ned, er der ikke meget at rive i for en sportskommentator.

Det var et pornosite klar til at lave om på.

»ImLive, et webcam-firma for voksne, har skabt en specialsektion på hjemmesiden for sportskommentatorer, der kan lave direkte kommentering af frække webcam-shows til blinde og hørehæmmede,« skrev ImLive fredag ifølge New York Post, inden de gik direkte videre med det potente tilbud.

»For at skyde tingene i gang har ImLive givet et tilbud til den nationale sportskommentator Joe Buck om at lave direkte kommentering af shows for en million dollar.«

En million dollar er 6,85 millioner kroner og altså et flot beløb. Men det var nu ikke nok til at lokke den Emmy-vindende kommentator til pornoen.

Han gav dog afvisningen med god humor.

»Afhængigt af hvilket site det er, kan de bare give mig nogle af mine penge tilbage. Så jeg venter på et bedre tilbud og forsøger at holde fast i mit nuværende job. Men jeg må sige, at jeg er smigret,« skriver Joe Buck på Twitter.

Tilbuddet fra pornositet kom ikke helt ud af det blå til Joe Buck.

Han har nemlig selv i marts opfordret sine følgere til at sende videoer af, hvad de laver hjemme i corona-karantænen, så han kunne kommentere det.

Og på den måde ville han indsamle penge til godgørende formål. Men porno-kommentering var alligevel lige over grænsen fra Joe Buck. Det var det dog ikke for hans kone, Michelle Beisner, der selv er sportsreporter hos ESPN. Med humor bød hun også ind på Twitter.

»Af alle de tilbud, du har afvist for at beholde dit arbejde, er det her ikke bare det, der gør mest ondt, men også det med mest potentiale,« skriver Beisner på Twitter.