En stor skandale ruller i australsk cricket, efter at landsholdskaptajn Steve Smith og Cameron Bancroft på en pressekonference har indrømmet snyd under en landskamp mod Sydafrika.

TV-optagelser viser nemlig, at hans holdkammerat Cameron Bancroft undervejs i kampen forsøger at manipulere med bolden, og da det hele først blev vist på storskærm, var der ingen vej uden om, og så kom erkendelsen efterfølgende. Det viste sig, at Bancroft havde taget noget gult tape med snavs på op af lommen, og han brugte det til at tørre det af på den ene side af bolden. En sådan manipulation gør, at bolden svinger mere i luften og bliver sværere for ham, der skal slå til bolden med et bat, og det er naturligvis ikke lovligt ifølge reglementet.

»Ledergruppen på holdet kendte til det. Vi aftalte det til frokost. Jeg er ikke stolt af det, der er sket. Det er ikke i sportens ånd. Det sætter spørgsmålstegn ved min integritet, holdets integritet og ledergruppens integritet. Det vil ikke ske igen,« siger Steve Smith ifølge Daily Mail.

Kampens dommere Nigel Llong and Richard Illingworth så på storskærmen, at Cameron Bancroft puttede en genstand ned i sine bukser, men han fik dem overbevist om, at det var posen til et par solbriller, og så fik kampen lov at fortsætte.

»Da jeg først så mig selv på storskærmene, gik jeg i panik, og det gjorde, at jeg puttede det ned i mine bukser,« forklarer Bancroft.

Direktør i det australske cricket-forbund, James Sutherland, er ikke just imponeret og afviser, at sagen slutter her.

»Det er et ekstremt seriøst emne. Australierne er meget stolte af deres cricket-hold, men når de vågner i dag, vil de ikke være det. Cricket skal spilles efter spillets regler. Det gjorde det, som skete i Cape Town, ikke, og det er ekstremt skuffende,« siger han og fortsætter:

»Det er ikke slutningen på det. Vi har et ansvar for at tage det her skrifdtet videre og forstå baggrunden for det. Det vil vi gøre over de næste dage,« lover han.

Team-kaptajn Steve Smith, der altså har indrømmet, at det var koordineret snyd, som ledergruppen på holdet stod bag, har afvist at stoppe på landsholdet efter episoden. Så er spørgsmålet, om han bliver smidt ud, når sagen skal lukkes endeligt.