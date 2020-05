Den mest eksponerede og omtalte sportsdokumentar i øjeblikket er uden tvivl basketball-ikonet Michael Jordans 'The Last Dance'.

Her bliver superstjernens liv skildret på bedste vis, og det indebærer nødvendigvis også dem, der var tæt på ham i Chicago Bulls-epoken.

I de seneste afsnit har der været særdeles meget fokus på en anden kultfigur i Dennis Rodman, hvis opførsel og trang til fest og sex har chokeret selv hans søn, der troede, han vidste alt om ham.

Dengang datede og giftede Dennis Rodman sig med modellen Carmen Electra, og på grund af sin medvirken i 'The Last Dance' er hun pludselig blevet et kæmpehit på den erotiske side pornhub.com.

Michael Jordan får her en orden af tidligere præsident Barack Obama. Foto: SHAWN THEW Vis mere Michael Jordan får her en orden af tidligere præsident Barack Obama. Foto: SHAWN THEW

Efter en episode, hvor Carmen Electra og Dennis Rodman blev fanget af Michael Jordan i at have sex, så hun gemte sig bag en sofa, er brugerne på Pornhub blevet så ellevilde efter at vide mere om den 48-årige model, at der har været 1,7 millioner søgninger på hendes navn siden udsendelsen.

Det kan TMZ fortælle.

Succesen for 'The Last Dance' fortsætter da også i en grad, så man allerede er gået i gang med fortsættelsen.

Ifølge LATimes.com er der lige blevet lige lagt sidste hånd på afsnit ni, og afsnit 10 regner de med at være færdige med 10. maj, bare syv dage før, det skal sendes 17. maj.

Dennis Rodman. Foto: Mark RALSTON Vis mere Dennis Rodman. Foto: Mark RALSTON

Det fortæller noget om den efterspørgsel på Michael Jordan, der næsten altid har været, men den amerikanske legende er ikke typen, der ellers malker koen til det sidste.

For få dage siden kom det eksempelvis frem, at han havde sagt nej til næsten 700 millioner kroner for blot to timers optræden ved et arrangement.

Michael Jordan er nu også god for 14 milliarder kroner, så han kan klare at sige nej tak til hvad som helst.

Men tv-seerne vil han gerne give mere at glæde sig over.