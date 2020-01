Den tidligere ishockeystjerne Jeremy Roenick har udsendt en offentlig undskyldning til sine kollegaer på den store, amerikanske tv-kanal NBC.

Lørdag delte han en video, hvor han blandt andet undskyldte over for sin kvindelige kollega, Kathryn Tappen, som han i en podcast sagde, han gerne ville have en trekant sammen med.

Derudover rettede han også nogle seksuelle kommentarer i retning af de tidligere NHL-spillere Patrick Sharp og Anson Carter, som han også undskylder for.

»Jeg vil gerne bruge denne mulighed for at undskylde over for NBC Sports, Kathryn Tappen, Patrick Sharp og Anson Carter for nogle upassende kommentarer, jeg lavede i en podcast for nylig.«

»Jeg har aldrig ønsket at støde nogen, og jeg gik voldsomt over stregen, og det fortryder jeg dybt,« siger han i sin undskyldning på Twitter, du kan se længere nede i artiklen.

Det var i podcasten 'Splittin' Chiclets', at Jeremy Roenick gik over stregen.

Roenick havde været på ferie med sin hustru, Tracy Roenick, og Kathryn Tappen, som parret er gode venner med privat.

Kathryn Tappen havde delt et billede af de tre fra ferien, som blev vendt i podcasten, hvor Jeremy Roenick ikke lagde skjul på, at han havde et godt øje til sin kollega.