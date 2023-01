Lyt til artiklen

Der var hyldest til rigtig mange atleter og sportsgrene lørdag aften, da DR diskede op med Sport 2022.

Men ifølge Thomas Bilde, der er vært og kommentator hos TV 2, manglede der helt klart en anerkendelse af basketball, hvor 'Iffe' Lundberg har brudt gennem den minimale nåleøje til NBA.

»Jeg har sjældent været mere skuffet og forundret på min sports vegne. At den første dansker nogensinde i NBA ikke bliver nævnt ved #Sport 2022, for at sparke døren ind til NBA og give ungdommen håb er mig en kæmpe gåde. Ikke en pris – blot anerkendelse, skriver Bilde på Twitter og tagger Lundberg.

Tweetet har fået gedigen medvind, blandt andet fra håndboldstjerne Casper U. Mortensen, GOG-træner Nicolej Krickau og fodboldspiller Jakob Ankersen. Bilde uddyber nu sin kritik over for B.T.

»Jeg står helt ved, at basketball er min sport. Det er det, jeg har spillet og skabt min levevej ved,« siger han og toner rent flag med sin begejstring over for Lundbergs præstation i 2022.

»Jeg sidder her med et spørgsmål om anerkendelse. Jeg siger ikke, han skulle have været i en top 10 eller have fået en pris. Det skulle have været nævnt i et af de små klip, at Danmark for første gang fik en NBA-spiller.«

Flere har påpeget over for ham, at Lundberg jo ikke vandt medalje, men det gjorde Kevin Magnussen jo heller ikke, lyder modsvaret fra Bilde.

»Han vinder en tidskvalifikation. Det er vanvittigt flot, og jeg siger ikke, at det ikke skulle være med. Men hvis man kan være med uden at få en medalje, så forstår jeg slet, slet ikke, hvorfor 'Iffe' ikke bliver nævnt.«

'Iffe' Lundberg fik chancen for Phoenix Suns. I dag spiller han i den italienske storklub Bologna. Foto: Christian Petersen Vis mere 'Iffe' Lundberg fik chancen for Phoenix Suns. I dag spiller han i den italienske storklub Bologna. Foto: Christian Petersen

»Den bedrift, som han lavede, var for mig en af de allerstørste. Ikke større end Vingegaard, men på den generelle sportsscene,« siger han og kalder NBA-entreen 'mindblowing.'

Han mener, at det er underligt, at man i et show som Sport 2022 ikke runder det.

»Jeg synes faktisk, at det er en kæmpe fejl. Hvis de havde taget Magnussen ud og sagt, at det kun handlede om medaljer, så kunne jeg have accepteret det.«

Hvad er løsningen? Skal man holde et tre timers langt show, så man kan nå at hylde flere?

»Nej, jeg tænkte da, at hvis jeg skulle sige det fra en kollega til en anden kollega, så kunne man nok spare tre sekunder i pingpong mellem værterne. Uden at sige noget om deres præstation,« lyder det fra Bilde.

»Men det er svært,« medgiver han.

B.T. har fået svar fra DR, der giver lidt medhold til TV 2-profilen.

»Vi var privilegerede af at skulle vælge imellem et kæmpe antal store danske præstationer, og fokus i indslagene om det forløbne år var på danskere, der havde opnået store resultater ved internationale konkurrencer.«

»Det ændrer selvfølgelig ikke på, at Iffe Lundbergs debut i NBA var både en stor præstation og historie, som godt kunne have fortjent at blive nævnt. Derfor er jeg også glad for, at andre nu fremhæver Iffe Lundbergs debut i NBA,« siger Anders Kern Boje, underdirektør i DR Nyheder med ansvar for sporten.