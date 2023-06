I december blev TV 2-vært Stine Bjerre Mortensen og håndboldspiller Casper U. Mortensen forældre, men nu har Stine Bjerre Mortensen valgt at afbryde barslen for en stund.

Parret fik sammen sønnen Carlo, men tilværelsen sammen med den lille ny er nu flyttet fra hjemmet i Hamborg til en racerbane i Frankrig for en lille stund.

Stine Bjerre Mortensen er nemlig i disse timer en del af TV 2s dækning af 24 timers motorløbet Le Mans, som slutter søndag klokken 16.

»For det første er det et fantastisk og meget intensivt event at dække, fordi det strækker sig over så få dage. Men det er en sjov tur med mine kollegaer, og jeg har altid været fascineret af løbet, så det ville jeg rigtig gerne være med til,« fortæller Stine Bjerre Mortensen til Billed-Bladet.

Hun fortæller videre til mediet, at sønnen Carlo er med sammen med hendes mor, og at de bor i lejlighed tæt på Circuit de la Sarthe-banen, som det legendariske racerløb bliver kørt på. Et løb, at Stine Bjerre Mortensen har været med til at dække flere end 10 gange.

Efter løbet vender Stine Bjerre Mortensen tilbage til barslen, hvorefter hun starter op ved TV 2 igen til efteråret.

Årets Le Mans-løb har en masse danskere til start i de forskellige klasser, hvor der også er mulighed for en dansk sejr.

Det kan du læse meget mere om i B.T.s dom over løbet, som er finde på bt.dk lige efter afslutningen på årets Le Mans.