Hvorfor må Patrik Wozniacki være TV 2-kommentator på sin søsters kampe, når Trine Nielsen ikke må kommentere på sin bror?

Det undrer læserne sig over på B.T.s Facebook-side, efter det er kommet frem, at håndboldekspert Trine Nielsen pilles af skærmen til kvindernes landskampe på TV 2, fordi hendes bror, Jesper Jensen, er blevet ny landstræner.

Ifølge kanalchefen for TV 2 Sport og TV 2 Sport X, Kristian Hyldgaard, er der forskel på familieforholdene:

»Patrik bruger vi ikke ret meget til det analytiske. Vi bruger ham mere, fordi han kan give os en masse insiderviden. Derudover kan han fortælle en masse om Caroline Wozniacki, som vi ellers ikke ville vide.«

Patrik Wozniacki - bror til Caroline Wozniacki. Foto: Thomas Freitag Vis mere Patrik Wozniacki - bror til Caroline Wozniacki. Foto: Thomas Freitag

Kristian Hyldgaard tilføjer, at det var en ekstraordinær beslutning, da TV 2 tog Patrik Wozniacki om bord. Men han har kunnet bidrage med så meget, at han nu fortsætter på kanalen. Også som analytiker.

Chefredaktør for håndbold på TV 2 John Jäger mener, at der er forskel på håndbold og tennis:

»Når man kommenterer håndbold, skal du forholde dig til mange spillere. I tennis skal du forholde dig til en. Og når der kun har været Caroline de seneste år, har Patrik ikke skullet vælge den ene frem for den anden.«

Men når alt kommer til alt, så er det familie. Er det ikke at forskelsbehandle?

»Jeg forstår fuldt ud spørgsmålet og den undren, der er. Men man skal huske på, hvor meget Patrik bidrager med. Han oversætter eksempelvis ligeledes fra polsk til dansk, når Piotr snakker med Caroline.«

Kristian Hyldgaard understreger, at TV 2 skulle revudere kanalens beslutning, hvis Clara Tauson og Caroline Wozniacki havde spillet samtidig og kunne have mødt hinanden i en turnering.

Hvad siger de andre eksperter, der er blevet flyttet rundt af familiemæssige årsager, til, at Patrik Wozniacki har dækket Caroline Wozniacki?

»Vi har været meget tydelige internt om, hvorfor Patrik er der. Og jeg har ingen negative kommentarer hørt om det,« siger Kristian Hyldgaard.

Facebook-kommentarer Her er nogle udpluk fra de undrende seere: - old nu op. Patrick Wozniacki kunne da godt kommentere når Caroline spillede turneringer. hvad er forskellen ??? - Den regel gjaldt åbenbart ikke, da Caroline spillede tennis. - Øh det hænger da ikke sammen med at Patrick Wozniacki blev kommentator kun fordi han var i familie med Caroline - Det kan jeg ikke forstå , Trine hun vil jo skulle kommentere og ikke andet . Patrik Wozniacki kommentere jo også Caroline Wozniacki kampe og hvad er forskellen ????

Trine Nielsen bekræftede selv til B.T. mandag, at hun ryger af skærmen:

»Jeg skal ikke være ekspert på Danmarks kampe fremover. På TV 2 har vi en klar politik om, at man selvfølgelig ikke kommenterer på familiemæssige ting.«

Kristian Hyldgaard mener ikke, at forskelsbehandlingen er stor, fordi Patrik Wozniacki kan fungere som noget andet end ekspert:

»Når han udtaler sig om Caroline, er det som bror og ikke som ekspert.«

Håndboldekspert Trine Nielsen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Håndboldekspert Trine Nielsen. Foto: Liselotte Sabroe

Men den insiderviden, I vægter så højt, kunne Trine Nielsen vel også have?

»Det kunne hun, men jeg er ansat til at levere den bedste håndbolddækning, og det mener jeg ikke, jeg kan, hvis landstrænerens søster står og kommenterer på hans beslutninger,« siger John Jäger.

Kristian Hyldgaard påpeger afsluttende, at Trine Nielsen dækker kvindernes håndboldliga for kanalen – bare ikke Team Esbjergs kampe, fordi Jesper Jensen er træner i klubben.

Jesper Jensen forsætter som træner i Team Esbjerg, mens han har første landsholdssamling i slutningen af marts. Og det bliver altså uden Trine Nielsen som en del af TV 2s dækning.