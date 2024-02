TV 2 havde en tre-årig kontrakt med NFL, men kunne slippe ud efter to år. Det har de nu gjort.

Danskere med hang til amerikansk fodbold står igen med et problem.

Efter Viaplay sagde farvel til rettigheden, samlede TV 2 den op, men nu trækker mediet følehornene til sig og hopper ud af kontrakten - et år før tid, fortæller NFL-mediet Gulklud.dk.

»Den primære grund er den sparerunde som TV 2 gennemgik i efteråret, hvor vi jo også måtte sige farvel til flere kolleger. Så kiggede vi vores rettigheder igennem, og for sportens vedkommende havde vi en mulighed for at spare penge ved at opsige vores NFL-kontrakt. For det andet, så selvom seertalene har været fine uden at være prangende, så har NFL også skuffet på salg af play-abonnementer, og så måtte vi bare erkende, at det var et nemt sted at spare nogle penge,« siger sportschef Frederik Lauesen til Gulklud.dk.

NFL fik sit gennembrud på dansk tv på Zulu, men blev så overtaget af Viaplay, der i en lang årrække sendte amerikanernes foretrukne sport.

Nu skal de danske football-fans enten ty til ligaens egen platform eller håbe på, at et andet dansk medie samler rettigheden op.