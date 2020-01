TV 2-boss svarer igen

Tre spørgsmål til Stig Møller Christensen, salgsdirektør på TV 2 Betalings-tv:

1. Har I fra kunder modtaget klager over TV2 Plays nye prisniveau?

»Ikke bortset fra enkelte utilfredse røster. Den nye sportspakke er et nyt tilbud.«

2. Føler I at den nye abonnement-struktur kan opfattes som uoverskuelig?

»Det er naturligvis altid en overvejelse, om man alene vil tilbyde noget, der er simpelt – fx ét eller to prispunkter. På den anden side ønsker vi at tilbyde vores kunder stor valgfrihed og flere muligheder for at vælge lige netop dét, de ønsker at abonnere på. Det er et område, vi har brugt mange kræfter på at analysere og optimere, og det gør vi fortsat fremadrettet. Vi gør os meget umage med at forklare, hvad der er i de forskellige pakker i vores oversigter, og vores tests og erfaring indtil videre viser, at langt de fleste kunder godt kan finde ud af vælge, hvad der er rigtigt for dem.«

3. Hvad er jeres holdning til denne påstand: 'Som sportsinteresseret TV 2 Play-kunde presses man på det nærmeste til at skulle vælge en dyrere pakke end hidtil?'

»Det kommer an på, hvad man er interesseret i som sportsinteresseret seer. For man kan også nøjes med eksempelvis at købe TV 2 Sport eller TV 2 Sport X a la carte til 49 kroner pr. måned – eller ’Favorit’, hvis man kan nøjes med sporten på TV 2's hovedkanal.«