I et tweet sender den amerikanske præsident Donald Trump en solid stikpille til en af basketballs største stjerner nogensinde, LeBron James.

Den 33-årige NBA-stjerne deltog fredag i et interview på tv-kanalen CNN med journalisten Don Lemon. Årsagen var, at James har åbnet en skole i hjembyen Akron i Ohio, der tager sig af børn, der betegnes som 'høj risiko-børn'.

I interviewet langer James selv ud efter Trump, som han mener bruger sport og atleter til at skabe splid i befolkningen.

LeBron James under slutspillet i sidste sæson af NBA. Foto: MADDIE MEYER

»Sport har aldrig været noget, det deler folk. Det har altid været noget, der bringer folk sammen,« siger James ifølge USA Today.

Donald Trump var lørdag morgen dansk tid så ude med et modsvar til Los Angeles Lakers-spilleren samt journalisten Don Lemon.

Lebron James was just interviewed by the dumbest man on television, Don Lemon. He made Lebron look smart, which isn’t easy to do. I like Mike! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. august 2018

'Lebron James er lige blevet interviewet af den dummeste mand på TV, Don Lemon. Han fik Lebron til at se klog ud, hvilket ikke er let. Jeg kan godt lide Mike,' skriver præsidenten i et tweet, hvoraf den sidste del er en reference til, at Trump synes bedre om Michael Jordan end LeBron James.

Trump og James har tidligere været i totterne på hinanden. Basketballspilleren har i flere omgang kritiseret Trump oven på de amerikanske atleters protest mod poltivold mod sorte i USA. Blandt andet langede han ud efter Trump, der trak sin invitation til Golden State Warriors tilbage, efter de havde vundet NBA i 2017 og normaltvis burde have besøgt Det Hvide Hus for at blive hyldet.

33-årige James har som NBA-spiller spillet i Cleveland Cavaliers og Miami Heat, inden han vendte til til Cleveland. Før den kommende sæson skiftede han så til en af de mest historiske hold i NBA, Los Angeles Lakers, hvor han har fået en kontrakt, der indbringer ham 984 millioner kroner.