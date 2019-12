Vis dette opslag på Instagram

A fun fact about me, most of the time you can catch me wearing cute pajamas

De eventyrlystne modeller valgte en baseball-kamp, da de mente, at der var stor mulighed for at komme i tv, og opmærksomhed fra tv-seere fik det, men de fik også opmærksomhed fra Gerrit Cole selv, mener Julia Rose.

»VI fik helt sikkert øjenkontakt med Gerrit Cole,« sagde hun.

Julia Rose har 3,5 millioner følgere på Instagram.

Lauren Summer har 2 millioner følgere på samme sociale medie.