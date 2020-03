»Jeg har været i tvivl, også omkring det moralske aspekt. Man må være uhyggeligt forsigtig, og man må ikke gøre noget forkert, men det føler jeg ikke, at vi gør.«

Sådan siger travtræner Axel Jacobsen, som har været i Sverige for at deltage i et travløb i mandags.

Det på trods af, at både myndigheder og Dansk Travsports Centralforbund (DTC) fraråder udenlandsstarter for at hindre smitten af corona-virus. I Danmark er alle løb aflyst.

»Grunden til det er, at vi forsøger at holde forretningen i gang. Vi er meget forsigtige og følger alle regler,« siger Axel Jacobsen til B.T.

»Det bliver tacklet utrolig professionelt fra svensk side. Man kører derover og er med i nogle løb. Man er faktisk ikke i kontakt med mennesker overhovedet.«

Ifølge Axel Jacobsen kan det få meget alvorlige konsekvenser for hans forretning som travtræner, hvis ikke han deltager i løbene, selvom myndighederne fraråder det.

Faktisk kan det få den yderste konsekvens.

»Jeg træner jo heste for hesteejere. De betaler en afgift hver dag, for at jeg træner deres hest og forventer en indkomst. Hvis der ikke kommer nogen, så stopper det jo. Så flytter de eksempelvis hesten til Sverige, hvor der køres løb. Så går min forretning i stå, og så er jeg færdig,« siger han.

Booster Follo med Axel Jacobsen i sulkyen. Foto fra 1999. Foto: BURT SEEGER

Flere af hans kollegaer, som vælger ikke at stille op i de svenske løb, ser deres heste forsvinder, forklarer han.

Og sådan ville det også være for hans tilfælde, hvis han droppede de svenske løb, som ellers bliver frarådet.

»Som det er lige nu, synes jeg, at jeg gør det med god samvittighed. Men det er klart, at vi spekulerer meget over om at gøre det rigtige.«

I mandagens løb blev Axel Jacobsen og hesten Maggan Håleryd nummer tre i det første løb, mens det blev til en andenplads ved andet løb med hesten 1 Dee Jay Dream.