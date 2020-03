“Jeg er lige fyldt 55, og det er der ingen, der tror. Jeg ligner en på 40.”

Sådan siger den danske bodybuilder Trine Skjoldan Nielsen, der er ganske ukendt i Danmark.

Hun bor nemlig i den nordlige del af England og begyndte bodybuilding som 52-årig. Et valg og en timing, der overrasker mange.

»Forbindelsen med bodybuilding kom for to år siden. Jeg kom hjem en dag og var meget frustreret over, at kvinder over 50 bliver stærkt ignoreret på arbejdsmarkedet. Så er man ikke værd at investere i mere. Man er for gammel, og det er som om, at man er død,« siger Trine Skjoldan Nielsen, der oprindeligt kommer fra Værløse, men flyttede til England for 20 år siden med en maltesisk mand.

Trine Skjoldan Nielsen vandt mesterskabet i Yorkshire. Foto: Fivos Averkiou

Det tog hende to års benhård træning, inden hun stod og poserede på scenen ved bodybuilding-stævner.

Hun ville vise over for sig selv, at man godt kan præstere noget ud over det normale, selvom man er over 50. Det blev bodybuilding, fordi det kræver en unik selvdisciplin.

Og nu har den resolutte dame fået en række flotte resultater.

I 2019 blev hun først nummer ét ved mesterskaberne i Yorkshire i maj-måned. Dernæst blev hun nummer to ved det europæiske mesterskab, hvor hun repræsenterede Danmark i juni.

Trine Skjoldan Nielsen ved de britiske mesterskaber. Foto: Fivos Averkiou

Ved de britiske mesterskaber knap et halvt år senere blev Trine Skjoldan Nielsen nummer seks.

Hun konkurrerer i den kategori, der hedder NPA - også kaldt drugs free - hvor bodybuilderne ikke tager eksempelvis hormoner for at få musklerne til at vokse.

Grundet de omfattende regler i forhold til bodybuilding-konkurrencer skal hun ansøge om at kunne konkurrere i danske stævner, når hun bor i England.

Det ønsker hun, selvom hun indrømmer, at hun formentlig ikke fortsætter med den hårde træning langt ud i fremtiden.

Nogle mener, at det at være bodybuilder tilhører en helt speciel mennesketype, som er aggressive og antisociale. Trine Skjoldan Nielsen

»Jeg har ingen intention om at konkurrere 10 år ud i fremtiden,« siger Trine Skjoldan Nielsen.

Alligevel påpeger hun, at hun altid vil have sporten som en del af sit liv.

Hun mener nemlig, at det gør hende bedre stillet i forhold til at arbejde og få en bedre alderdom.

Når man er bodybuilder skal hele ens liv omstilles. Bevares var hun i forvejen aktiv, men op til 10 uger før en konkurrence, træner Trine Skjoldan Nielsen op mod 20 timer om ugen.

Sådan ser Trine Skjoldan Nielsen ud under et træningspas. Foto: Graham Hardy

Ofte består det dagligt af eksempelvis 40 minutters gang om morgenen, 2 timers styrketræning efter af 35 minutters løbebånd. Derudover skal der trænes såkaldt posing - hvor man lærer at posere bedst muligt - to en halv time om ugen.

Det er ikke kun den hårde træning, der gør, at man som bodybuilder skal gå på kompromis. For folks syn på en ændrer sig også, siger Trine Skjoldan Nielsen.

»Nogle af dem, jeg kender, har meget svært med det. De mener, at det at være bodybuilder tilhører en helt speciel mennesketype, som de ikke er specielt interesseret i. Som er aggressive og antisociale, men det er altså ikke sådan bodybuilding er,« siger Trine Skjoldan Nielsen.

»Jeg ser det fra en helt anden vinkel.«