Hun var bare 15 år gammel, da hun gjorde det for første gang. Det var tilbage i 2006, at den russiske vægtløfter Tatiana Kashirina blev taget for doping - og nu har hun gjort det igen.

Efter hun kom tilbage til sporten fra karantænen, vandt Tatiana Kashirina næsten alle konkurrencer, som hun stillede op til.

Det blev til absurde tre gange VM-guld, tre gange EM-guld og en verdensrekord, men der var en grund til, at den nu 32-årige russer dominerede sporten i sådan en grad.

Insidethegames skriver, at vægtløfteren nu kan se frem til otte års karantæne for brug af doping.

Foto: Janek Skarzynski/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Janek Skarzynski/AFP/Ritzau Scanpix

Derudover straffes russeren ved at få taget alle medaljerne, som hun vandt i perioden fra 2013 til 2017. Det er i den periode, hvor hun vandt alle de ovenstående titler og slog verdensrekorden.

Russeren skal også betale alle de præmiepenge tilbage, som hun modtog i den periode.

Tatiana Kashirina blev allerede suspenderet i 2020, da hun testede positiv for brug af et ulovligt stof. Det Russiske Antidopingagentur (RUSADA) valgte dog at droppe den dom otte måneder senere.

Den Internationale Sportsdomstol (CAS) valgte at anke den dom, og er nu kommet frem til, at Tatiana Kashirina skal straffes hårdt for den gentagende brug af doping.