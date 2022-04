Hvis man skal gøre noget, så skal man gå ind i det 100%.

Det må man sige, at protestgruppen Direct Action Everywhere gør i disse dage, for tidlig søndag morgen dansk tid afbrød den tredje aktivist på bare 11 dage ved en Minnesota Timberwolves-kamp.

Gruppen er rasende på holdets ejer, Glen Taylor, fordi de hævder, at hans selskab Rembrandt Enterprises begår uhyrligheder på de kyllingefarme, som de besidder. Blandt andet beskyldes de for at begrave levende dyr.

Sikkerheden var blevet strammet op til nattens slutspilsopgør, fortalte klubben, og det skyldtes de to forudgående protestaktioner, som bestod i, at en kvinde forsøgte at lime sig til halgulvet i basketball-arenaen, og en anden kvinde lænkede sig til kurvens stander.

watch the second row, the security guard was putting in detective work pic.twitter.com/09fFb0Zvrd — Rob Perez (@WorldWideWob) April 24, 2022

Man kunne da også se, at tredje aktivist havde svære arbejdsvilkår.

En sikkerhedsvagt sad på anden række blot få pladser fra den baneløbende kvinde og havde blikket stiffet rettet mod hende.

Da mobiletelfonen hos sidemanden til kvinden blev fundet frem, vidste vagten godt, hvor det bar hen: Kvinden hoppede ind på banen og blev øjeblikkeligt nedlagt.

Spillet var dermed kun stoppet kortvarigt.

normal stuff pic.twitter.com/4ienBgpzW4 — Michael Pina (@MichaelVPina) April 24, 2022

Tendensen med de vilde protester er kan godt betegnes som en ny form for aktivisme, mener dansk eskpert.

»Det er jo ikke så nyt, at fans engagerer sig eller protesterer over for noget i sportsverdenen, hvad enten det er en klub, et landshold eller en turnering, men selve formen har jeg ikke set, som vi ser udført nu,« sagde Stanis Elsborg, der er senioranalytiker ved Idrættens Analyseinstitut, til DR efter de første aktioner var sket.

7. seedede Minnesota vandt kampen mod 2. seedede Memphis, og slutspilsserien står nu 2-2, hvilket betyder, at Minnesota får minimum en kamp mere på hjemmebane i dette slutspil.

Spørgsmålet er så, om det også betyder endnu en protestaktion...