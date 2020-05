Søndag formiddag var der væddeløb på Dannero-banen i Sverige. Desværre vil løbene ikke blive husket for det sportslige.

I andet løb døde hesten My Gun nemlig, da den kollapsede med 500 meter til mål. Det skriver Aftonbladet.

I sulkyen bag My Gun sad Mikael M. Andersson, og han var helt knust efter den tragiske episode.

»Det er så grimt, og jeg føler mig helt trist i hjertet,« lød det efterfølgende i et interview.

Tv-kameraerne fangede ikke My Guns sidste skridt, fordi der var fokus på hestene forrest i feltet, der skulle afgøre løbet.

Da den vindende hest havde krydset målstregen løb flere mennesker ind på banen for at hjælpe My Gun, men her var det for sent. Hesten blev fem år.

Mikael M. Andersson forklarede efter løbet, at My Gun lige var kommet tilbage til løbene efter en lang pause.

»Dette var den tredje start efter en lang pause. Der har måske været en underliggende fejl, som vi ikke har kendt til.«

My Guns dødsårsag er uklar på nuværende tidspunkt.

Mikael M. Andersson nåede lige akkurat at komme af sulkyen, inden My Gun kollapsede.

»To sekunder før hun kollapsede, kastede jeg mig tilbage i vognen, men jeg sad fast med mit højre ben. Men lige inden hun tog sit sidste skridt, kom jeg fri. Det var rent held.«

Mens travløb ikke har været tilladte i Danmark under corona-krisen, så har de svenske heste og kuske haft grønt lys til at køre på diverse baner.