Den franske surfer Poeti Norac er død, kun 24 år gammel.

Det oplyser forbundet i Frankrig ifølge CNN.

Poeti Norac nåede at vise sine store kvaliteter frem ved blandt andet det franske mesterskab i 2018, hvor hun vandt sølv. Ved samme turnering i 2016 vandt hun bronze.

I de seneste måneder har hun boet i Australien for at udleve drømmen i højere grad, men det vides endnu ikke, om det er i vandet, at hun måtte lade livet. Dødsårsagen er endnu ikke offentliggjort.

Poeti Norac er død. Vis mere Poeti Norac er død.

»Surfing-samfundet har mistet et familiemedlem. Et smukt menneske med et skinnende smil, en artist på longboard, og hvis entusiasme flyttede hende fra Vendée (hendes hjemstavn, red.) til alle andre vegne,« skriver det franske surfing-forbund.

»Det er med stor smerte, at vi har hørt om vores unge ambassadørs dødsfald,« skriver hende sponsor Oxbow på Instagram.

»Du var for ung til at smutte. Må du få en sikker rejse.«

Det franske surfing-forbund vil nu afholde en ceremoni til ære for Poeti Norac.