Det skulle have været en helt almindelig træningsdag.

Men søndagens point-on-point-løb i engelske Charing fik den værst tænkelige afslutning.

I sidste omgang af søndagens træningsløb styrede den 25-årige jockey Keagan Kirkbys hest nemlig direkte mod den guidende foranstaltning på siden af et hop og styrtede.

Kirkby og hesten styrtede så slemt, at den 25-årige englænder døde på stedet efter at være blevet behandlet af medicinsk personale og af læger fra en redningshelikopter, skriver BBC.

Trainer Rob Varnham said Keagan Kirkby was "a wonderful person inside and out" as he paid tribute to the 25-year-old rider who died after a fall at Charing point-to-point on Sunday — Racing Post (@RacingPost) February 5, 2024

Dødsfaldet har fået flere ride-organisationer og -autoriteter til at understrege, at man vil undersøge dødsfaldet, så man kan se, om lignende ulykker kan afværges.

Den tragiske ulykke har fået Kirkbys chef Paul Nicholls, der er en af Storbritanniens mest respekterede hestetrænere, til at reagere på X.

»På tragisk vis er Keagan Kirkby, en af vores bedste og mest hårdtarbejdende gutter, død efter et point-to-point-løb i dag.«

»Alle på holdet er i chok,« skriver Nicholls og sender tanker til Kirkbys familie og venner.

Politiet i Kent oplyser ifølge BBC, at der intet mistænkeligt er ved dødsfaldet.