En tragisk nyhed har ramt Norge.

Det 19-årige fodboldtalent fra norske HamKam Archange 'Akillas' Defringan Mondou er gået bort. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

»Det er med stor sorg, vi har modtaget nyheden om, at Archange 'Akillas' Defringan Mondou er død. Vores tanker går til hans familie og pårørende,« lyder det på hjemmesiden.

Her meddeler klubben desuden, at han blev fundet i sin lejlighed, og at man endnu ikke kender dødsårsagen.

»Det er en meget svær dag for alle, der er involveret,« siger Bent Svele, som er daglig leder i HamKam.

Klubben oplyser, at man på nuværende tidspunkt ikke kommer med yderligere kommentarer.

Reaktionerne på dødsfaldet er allerede begyndt at strømme ind, og en række norske klubber – herunder Rosenborg, Kristiansund og Odds Ballklubb – sender således deres tanker til HamKam og Akillas' pårørende.

Den 19-årige ivorianer tilsluttede sig den norske klub i april 2023, men han nåede aldrig at få debut for Eliteserie-klubben.