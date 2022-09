Lyt til artiklen

En aften i byen endte på tragisk vis med at koste den tidligere surfer-stjerne Chris Davidson livet.

Den 45-årige australier blev ifølge flere australske medier nemlig involveret i et slagsmål foran en bar, og det endte lørdag aften fatalt.

Angiveligt skulle Davidson have fået et slag i hovedet, og det sendte ham mod jorden, hvor han hamrede hovedet ned i fortovet.

En ambulance blev tilkaldt til stedet og Davidson blev med det samme behandlet, før han endte på hospitalet - men her døde han af sine kvæstelser kort efter.

Australsk politi har ifølge mediet News arresteret en 42-årig mand, der er blevet sigtet for overfald med døden til følge.

Chris Davidson var en af de største på den australske surfer-scene i sin aktive karriere.

Undervejs i sin karriere blev han kaldt 'en af de mest talentfulde surfere i verden' af magasinet Tracks og i 2010 toppede han med en plads som nummer 14 i verden.

Han vil særligt blive husket for, at han som 19-årig slog verdensstjernen Kelly Slater i to heat i træk.