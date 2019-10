Et triathlon på Mallorca endte lørdag morgen grueligt galt for en 45-årig britisk brandmand.

Den 45-årige mand døde foran både hans forældre og kone, da han under den indledende svømmedel af Challenge Peguera-triathlon pludselig fik det dårligt.

Ifølge Diario de Mallorca var manden 600 meter fra kysten, da han druknede efter at fået et hjertestop.

Han blev efterfølgende hevet op af vandet og forsøgt genoplivet i mere end 40 minutter, mens familien så på, men han stod desværre ikke til at redde.

Efterforskere fortæller, at der er tegn på drukningssymptomer, men en obduktion vil slå den endelige dødsårsag fast.

»Det er med stor sorg, at arrangørerne kan meddele om en deltagers død ved Challenge Peguera Mallorca 2019. Atleten modtog lægehjælp under svømmedelen og blev behandlet med det samme,« siger en talsmand for eventet.

»Vores tanker er hos familien og alle tæt på atleten, som vi fortsat vil støtte. Vi arbejder tæt sammen med sikkerhedsstyrkerne og de lokale myndigheder for at samle alle detaljer,« siger talsmanden videre.

»Af respekt for familiens privatliv vil vil ikke kommentere yderligere på sagen lige nu.«