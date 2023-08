En tragedie har ramt den internationale Ironman-konkurrence i det østlige Cork i Irland.

To deltagere er druknet ude på svømmedelen af konkurrencen.

Det skriver det irske medie CorkBeo.

To mænd kom i problemer i vandet og druknede til trods for, at sikkerhedspersonale i både forsøgte at redde dem.

De to tragiske hændelser skete uafhængigt af hinanden ifølge det irske medie.

Begge deltagere blev erklæret døde på stedet, hvor en af ​​mændene menes at have været ude for 'en medicinsk nødsituation' kort før han var ved at gennemføre svømmedelen og skulle op af vandet.

»To mænd i alderen 40'erne og 60'erne blev taget op af vandet af beredskabstjenesten. De blev efterfølgende erklæret døde af medicinsk personale,« fortæller en talsperson til The Irish Mirror.

Arrangøren af begivenheden har udsendt en erklæring efter den tragiske hændelse:

»Vi deler vores største sympati med atleternes familier og venner og vil fortsætte med at tilbyde dem vores støtte, når de går igennem denne meget svære tid. Vi takker sikkerhedspersonalet og førstehjælpspersonalet, som arbejdede hurtigt for at give atleterne medicinsk assistance.«

De to afdøde deltagere er en irer, der havde boet i Storbritannien, mens den anden mand menes at være en canadisk statsborger, der var rejst til Irland for at konkurrere i begivenheden, skriver The Irish Mirror.

Weekendens begivenhed måtte udskydes fra lørdag til søndag på grund af stormen Betty, som har hærget i landet tidligere denne weekend.

Svømmedelen måtte ændres på grund af de dårlige vejrforhold. En Ironman består normalt af 3,9 kilometers svømning, 180,2 kilometers cykling og 42,2 kilometer løb.