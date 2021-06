Den tidligere svenske løbestjerne Sara Wedlund er død. Hun blev blot 45 år gammel.

Løberen blev af mange betegnet som en af Sveriges største løbestjerner i midten af 1990erne, hvor hun blandt andet deltog ved OL i Atlanta i 1996.

Det skriver det svenske medie Aftonbladet.

Sara Wedlund var dog ikke på toppen i særlig mange år, fordi skader spolerede store dele af karrieren. Hun stoppede officielt med at løbe professionelt i 2003.

Siden da har hun holdt sig væk fra rampelyset. Aftonbladet tilføjer således, at hun aldrig har givet et interview til et medie efterfølgende.

Sara Wedlund repræsenterede Hässelby SK. Bengt Olsson, der er formand i klubben, husker hende som en meget positiv person.

»Det var en god person, som man husker. Selvfølgelig er det trist. Hun blev kun 45 år gammel.«

Den tidligere svenske løbsstjerne fik sit helt store gennembrud i 1995 i Göteborg, da hun satte svensk rekord og blev nummer ni i konkurrencen over 5.000 meter ved VM.

Og det var ikke kun skader, som satte en stopper for Sara Wedlunds lovende karriere. Svenskeren led også af anoreksi på et tidspunkt, hvilket blev afgørende på den negative måde.

Det mener Bengt Olsson.

»Det var i en forholdsvis kort periode på mindre end to år, at hun var rigtig god. Så sårede hun sig og kom aldrig tilbage efter det. Hun kæmpede, men det blev aldrig rigtig godt.«

Historien fra Aftonbladet melder ingenting om, hvad dødsårsagen er.