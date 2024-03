Mick Fanning er blevet ramt af endnu en tragedie.

Den australske surferstjerne har mistet sin bror Edward. Dermed har australieren mistet alle sine tre brødre i løbet af 26 år.

Det skriver News.

Ifølge mediet er det en ven til den nu afdøde bror, som har delt den triste nyhed på Facebook.

Mick Fanning blev i 2017 indlemmet i surfersportens Hall of Fame. Foto: Nick Agro/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Mick Fanning blev i 2017 indlemmet i surfersportens Hall of Fame. Foto: Nick Agro/AP/Ritzau Scanpix

'Jeg vil gerne kondolere over for familien Fanning. Mor Liz, far John, søster Rachel og bror Mick. Mit hjerte er knust, efter min bedste ven er gået bort,' skriver Stevie Maher og fortsætter:

'Jeg havde mange fantastiske stunder sammen med Eddie. Han var med til mit bryllup. Vi var bedste venner. Jeg kommer til at savne dig, Eddie. Hvil i fred.'

Ifølge mediet mistede Mick Fanning for 26 år siden sin bror Sean i en trafikulykke. Han blev blot 20 år.

Og i 2015 gik den anden bror Peter på tragisk vis bort som 43-årig efter et sygdomsforløb.

Mick Fanning har i skrivende stund endnu ikke kommenteret dødsfaldet.

Men i 2015 talte han åbent om, hvor svært det var for ham, efter han på dét tidspunkt havde mistet to brødre.