Livet er så skrøbeligt.

Der er sorg på University of Wisconsin, hvor de har mistet den blot 21-årige Sarah Shulze.

Skolen og hendes nærmeste fortæller, at hun tog sit eget liv.

'Et desperat øjeblik overvældede hende, mens hun kæmpede for at balancere atletikken, skolearbejdet og hverdagen,' lyder det fra familien ifølge New York Post.

The Wisconsin Athletics community is heartbroken by the unexpected passing of Sarah Shulze pic.twitter.com/HNXK8KvJ1Q — Wisconsin Badgers (@UWBadgers) April 22, 2022

'Vi er ligesom jer chokerede og ramt af sorg, mens vi prøver at holde fast i alt det, som Sarar var.'

Shulze var født i Californien, men tog til Wisconsin for at forfølge sin løbekarierre og gå i skole. Ifølge universitetet var hun dygtig på begge fronter og fik således et scholarship, som er meget værdifuldt i USA; hvor man selv betaler for de videregående uddannelser.

'Vores hjerter er knuste efter hendes pludselig bortgang,' lyder det fra University of Wisconsin.

Blandt andre den olympiske løber Georgia Ellenwood, der selv har gået på universitetet har udtrykt sin medfølelse.

Går du med svære tanker? Går du med svære tanker? Så hjælper det at tale med nogen. Herhjemme findes der flere gratis rådgivningsmuligheder. Eksempelvis foreningen SIND. Ring 70 23 27 50 og få hjælp. Åbningstiden er klokken 11-22 mandag til fredag og klokken 17-22 på søndage og helligdage. Du kan også kontakte Livsliniens telefonrådgivning på 70 201 201 alle årets dage fra klokken 11 til 05. Kilde: Livslinien.dk

Sarah Schulzes familie har hurtigt etableret en fod, der skal hjælpe kvinder, der er skrøbelige, og sætte fokus på forebyggelse af selvmord.

Der vil være to mindehøjtideligheder: En ved skolen 24. april og en i hendes hjemstat 2. maj.

Hun efterlader sig begge sine forældre og to søstre.