Rugbyholdet Manly Warringah Sea Eagles i Australien er blevet ramt af en tragedie.

Den unge spiller Keith Titmuss er nemlig afgået ved døden i en alder af bare 20 år. Det skriver News.

Talentet fik det dårligt efter et træningspas på 90 minutter og blev hentet af en ambulance. Ifølge mediet var Keith Titmuss ved bevidsthed, da han blev kørt væk.

Den 20-årige spiller døde alligevel kort efter ankomsten til Royal North Shore Hospital.

This is absolutely heartbreaking. Sending every prayer and thought to the Titmuss family and everyone at Manly. https://t.co/qiqhpb17lO — Scott Bailey (@ScottBaileyAAP) November 23, 2020

Manly Warringah Sea Eagles har udsendt en officiel meddelelse, efter den kedelige nyhed blev bekræftet.

'Hele Manly Warringah Sea Eagles-familien er ekstremt triste over at høre, at spilleren Keith Titmuss er gået bort i dag,' står der helt præcist.

Træneren Des Hasler siger, at han er knust over dødsfaldet. Han tilføjer, at det unge talent var en populær person i omklædningsrummet, og understreger samtidig, at han aldrig vil blive glemt.

Keith Titmuss har spillet hos Manly Warringah Sea Eagles de seneste mange år, og han blev af mange spået en meget lovende fremtid.

Keith Titmuss' match-winning try for the @SeaEagles in the #HoldenCupGF is better with Titanic.#NRL pic.twitter.com/2y5NbqXkF8 — NRL (@NRL) October 6, 2017

Chefen for National Rugby League (NRL), Andrew Albo, kalder det en tragisk dag for hele ligaen.

»Spillet har mistet en lovende ung spiller, der havde hele verden for sine fødder,« siger han og fortsætter.

»Vi er en stor familie, og vi har i dag mistet et medlem af den familie. Jeg sender på vegne af hele ligaen min dybeste medfølelse.«

Alle spillerne hos Manly Warringah Sea Eagles vil blive tilbudt den nødvendige hjælp for at komme igennem den svære tid.