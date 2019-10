En kraftig tyfon hærgede lørdag Kamaishi, Japan, og kostede 31 mennesker livet og sårede yderligere 186.

Samtidig er en masse infrastruktur ødelagt.

Uvejret betød også, at kampe i Rugby World Cup har måttet aflyses, og mens over 230.000 mennesker er blevet bedt om at evakuere hus og hjem, har det canadiske rugby-landshold taget spaden i hånden og rykket ud i gaderne for at hjælpe til med at få dele af Kamaishi på fode igen.

Se bare her:

Following the cancellation of their match in Kamaishi, @RugbyCanada players headed out to help with recovery efforts, showing the true values of the game.



Amazing scenes and brilliant to see from the team. #RWC2019 pic.twitter.com/jdXQlyD2ZM — Rugby World CupOctober 13, 2019

»Som følge af afslysningen af deres kamp i Kamaishi er de canadiske rugby-spillere ude for at hjælpe til med oprydningsarbejdet og vise sportens sande værdier,« skriver turneringens arrangører på Twitter.

»Utrolige scener og dejligt at se fra holdet,« tilføjer de.

De er dog ikke alene. 27.000 personer fra selvforsvaret deltager også i det omfattende arbejde.

Tyfonen Hagibis fortsætter sin march gennem Japan søndag.