Den 19-årige basketballspiller Terrence Clarke mistede torsdag livet i en bilulykke i den vestlige del af USA.

Den unge sportsmand kom kørende nær San Francisco, da han blev ramt af en anden bil, hvilket medførte, at han mistede kontrollen over sit køretøj og smadrerede ind i en væg.

Det skriver det amerikanske medie TMZ.

De lokale myndigheder har bekræftet den forfærdelige ulykke, og de er lige nu ved at undersøge omstændighederne.

Terrence Clarke fra University of Kentucky var på besøg i Los Angeles sammen med holdkammeraten B.J. Boston, der oplevede tragedien på tætteste hold.

Han skulle således have siddet i bilen bag Terrence Clarke. Holdkammeraten fortalte myndighederne, at han var psykisk okay efter den forfærdelige oplevelse.

Den afdøde basketballspiller blev efterfølgende hastet til et nærliggende hospital, men hans liv stod ikke til at redde, og han blev erklæret død kort tid efter.

TMZ tilføjer, at Terrence Clarke havde en meget lovende karriere foran sig.

Det var nemlig forventet, at han ville få en plads i NBA senere på året, når de 30 hold skulle vælge unge talenter til fremtiden.

NBA er med afstand verdens bedste basketball-liga, og der har endnu ikke været en dansker på kontrakt i ligaen, der har huset verdensstjerner som Michael Jordan, Kobe Bryant og LeBron James.