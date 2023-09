Søndag er det atter tid til Copenhagen Half Marathon.

25.000 mennesker er klar til at snøre skoene for at løbe gennem København og Frederiksberg.

Flere københavnske gader er spærret for trafik i tidsrummet mellem klokken 8 og 16, men genåbning af gaderne sker løbende, og visse gader vil derfor være åbne før klokken 16.

Det årlige halvmaraton starter og slutter på Frederiksberg, hvor gaderne først genåbnes senest klokken 20.

Her kan du se, hvilke gader, der er afspærret. Foto: Copenhagen Half Marathon Vis mere Her kan du se, hvilke gader, der er afspærret. Foto: Copenhagen Half Marathon

Det gælder blandt andet Gammel Kongevej mellem Edisonsvej og Allegade, Frederiksberg Allé mellem Allegade og Frydendalsvej samt Allegalle, der er spærret indtil klokken 20.

Det samme er Falkoner Allé mellem Nyelandsvej og Smallegade, Smallegade mellem Falkoner Allé og Virginiavej samt Hospitalsvej og Howitsvej.

Vejafspærringer er dog ikke det eneste, der kan skabe trafikkaos.

Der vil nemlig også være parkeringsforbud flere steder i byen – heriblandt flere af de førnævnte veje. Præcis hvor der er forbud mod standsning og parkering, kan du se på kortet HER.

Gunnar Nu Hansens Plads på Østerbro vil i forbindelse med Copenhagen Half Marathon være afspærret indtil mandag klokken 18. Heller ikke her, er det muligt at parkere.

Også bustrafikken omlægges søndag, og en række buslinjer vil derfor være påvirket af løbet. De berørte buslinjer kan ses HER.

Ruten kan alle steder krydses til fods og med cykel, så længe der ikke er løbere på det pågældende sted.

Vælger du alligevel at tage bilen, er det muligt at krydse ruten via særlige trafiksluser. Sluserne er dog lukket i visse perioder, og der kan derfor forekomme ændringer, ventetid og kødannelse.