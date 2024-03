Arnaud De Lie var på sikker sejrskurs, da et styrt 30 kilometer før mål ødelagde hans sejrsdrømme i tirsdagens semiklassiker Le Samyn.

Det mener den rasende belgier og hans hold, Lotto Dstny, i hvert fald selv, og i momenterne efter styrtet boblede raseriet over for stortalentet.

»Sikke et lorteløb,« råbte belgieren ifølge TV 2 til sin holdbil i kølvandet på uheldet.

Da den 21-årige var trillet over målstregen, tog hans teammanager, Dirk Demol, ham i forsvar og pegede også finger af 'lorteløbet'.

»Pludselig er der en bil fra organisationen, der bremser i et sving. Arnaud må satse og glider. En uheldig manøvre,« siger teammanageren til Wielerflits og fortsætter:

»Det er klart, at det er bilernes skyld. Man stopper bare ikke i et sving, det er ret simpelt. Han (De Lie, red.) var meget skuffet og sur på de biler, der stod stille.«

De betragtninger deler hovedpersonen selv, der til HLN sarkastisk roste de bremsende biler i et interview efter løbet.

»Tak til de involverede for at stjæle sejren fra mig. Jeg var, hvor jeg skulle være, og jeg følte, jeg havde benene til at vinde,« udtaler den frustrerede belgier.

Dermed endte De Lie ikke med at stå øverst på podiet til præmieoverrækkelsen. Det blev i stedet Laurenz Rex, der nappede sejren efter en spurt.

Løbets bedste dansker blev William Blume Levy, der trillede over stregen som nummer 35.