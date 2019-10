Bekymrede idrætsudøvere kan snakke anonymt med roeren Juliane Elander Rasmussen, der er med i ny DIF-komité.

Danmarks Idrætsforbund (DIF) har fredag sat navne på de fem medlemmer, der skal udgøre forbundets etiske komité, som har en tilhørende whistleblowerordning.

Blandt medlemmerne finder man den femfoldige VM-medaljevinder i roning Juliane Elander Rasmussen. Det fremgår af en pressemeddelelse fra DIF.

40-årige Juliane Elander Rasmussen har deltaget ved OL fire gange, men har ikke vundet en olympisk medalje. Hendes seneste VM-medalje hentede hun sidste år, hvor hun var en del af den danske letvægtsdobbeltfirer, der tog sølv i Bulgarien.

På sit årsmøde i maj besluttede DIF at etablere en etisk komité og en whistleblowerordning.

Meningen er, at forbund, foreninger og atleter, der er kommet i klemme, får et uafhængigt sted at gå til, hvor de anonymt kan komme til orde med deres holdninger eller bekymringer.

For eksempel ville ordningen have været til gavn i sagen om et utrygt træningsmiljø i dansk svømning på grund af offentlige vejninger, der førte til spiseforstyrrelser. Det sagde DIF-formand Niels Nygaard til Ritzau i maj.

Det bliver advokat og ledelsesrådgiver Ole Borch, der bliver komitéens formand. Han har tidligere været medlem af DIF's øverste appelinstans og Dansk Boldspil-Unions etiske udvalg.

Sportsjurist Jens Evald, og direktørerne Else Guldager og Lise Kaae er også med i den fem personer store komité.

- Med etableringen af en etisk komité styrker vi idrættens integritet yderligere, og sammensætningen af komitéens medlemmer repræsenterer en virkelig stærk kombination af juridiske kompetencer, viden om good governance og etiske forhold samt indsigt i idrættens verden, siger DIF-formand Niels Nygaard.

Komitéen har ud over whistleblowerordningen til opgave at vurdere spørgsmål om good governance og etik. Komitéen kan også komme med udtalelser inden for området.

/ritzau/