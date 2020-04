Kan OL i Tokyo ikke afholdes i sommeren 2021, er det umuligt at afvikle, siger præsident for arrangørkomité.

Det er helt umuligt at afholde OL, hvis det skal flyttes til senere end sommeren 2021.

Det siger præsidenten for arrangørkomitéen bag Tokyo 2020, Yoshiro Mori, ifølge nyhedsbureauet Kyodo News.

- Også med tanke på atleterne og diverse problemstillinger med administrationen gør det teknisk vanskeligt at udsætte det med to år, siger Mori.

Han siger, at han tidligere har luftet tanken om at udsætte det i to år for Japans premierminister, Shinzo Abe.

- Men premierministeren sagde, at et års udsættelse var vejen at gå, siger Mori.

Det var under stort pres fra atleter og forbund verden over, at den japanske arrangør og Den Internationale Olympiske Komité (IOC) i marts besluttede at udskyde OL med et år på grund af coronapandemien.

Legene skulle oprindeligt afvikles 24. juli til 9. august i år, men er nu skubbet til 23. juli til 8. august 2021.

Flere japanske eksperter har dog advaret imod, at det er for tidligt, fordi de mener, at der til den tid stadig ikke vil være fuld kontrol over coronavirusset i hele verden.

- For at være ærlig tror jeg ikke, at det er sandsynligt at afholde OL til næste år, siger Kentaro Iwata, der er professor i smitsomme sygdomme på Kobe University.

Ifølge ham vil det ikke bare kræve, at Japan, men hele verden, skal have virusset under kontrol.

I forvejen er det en dyr fornøjelse for den japanske arrangør og IOC at udskyde OL med et enkelt år.

IOC-præsident Thomas Bach sagde tidligere på måneden, at IOC vil stå tilbage med en ekstraregning på flere hundrede millioner dollar, mens de ekstra udgifter for arrangøren er endnu større.

Yoshiro Mori siger torsdag til Kyodo News, at både åbnings- og afskedsceremonien kommer til at indgå nogle drastiske kompromisser for at skære i udgifterne.

/ritzau/AFP/