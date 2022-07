Lyt til artiklen

To personer har mistet livet, efter at en granat eksploderede under en cricketkamp i Afghanistans hovedstad, Kabul.

I alt 13 blev såret efter angrebet, og på trods af det voldsomme og tragiske udfald valgte man at genoptage kampen.

»Kampen stoppede i et stykke tid. Efter oprydningsarbejdet i området var færdigt startede kampen op igen,« sagde en polititalsmand i Kabul ved navn Khalid Zadran til Reuters.

Hundredvis af tilskuere var til stede på Kabul International Cricket Stadium under kampen, der blev spillet mellem to hold i den lokale Shpageza cricket liga.

Footage : There have been casualties in the blast at the Kabul international cricket stadium. #Afghanistan pic.twitter.com/wM7qMsVDpR — Abdulhaq Omeri (@AbdulhaqOmeri) July 29, 2022

På nuværende tidspunkt er der ingen, der har taget ansvaret for angrebet.

Cricket er en meget populær sport i Afghanistan, hvor deres landshold er en del af verdenseliten til trods for landets begrænsede ressourcer og ustabile forhold i det krigs- og konflikthærgede land.

Et par af de afghanske spillere bliver set som nogle af bedste cricketspillere i verden.

I 2017 var der også en eksplosion i forbindelse med en cricketkamp i Kabul. Her døde tre mennesker og fem personer blev såret.