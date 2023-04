VM i snooker er blevet ramt af en orange protest.

Det er ikke kun fodboldfans fra Brøndby, der protesterer med farven orange.

Ved VM i snooker i Crucible Theatre, Sheffield måtte to kampe afbrydes, fordi en demonstrant nåede til det ene bord, kravlede op og kastede orange pulver ud over det hele.

»Det har jeg aldrig set før ved en snooker-event,« sagde Stephen Hendry, der er tidligere verdensmester.

En kvindelig demonstrabt prøvede at nå frem til et andet bord, men blev stoppet på vej derhen, fortæller Sky Sports.

Den 30-årige mand og den 52-årige kvinde, der begge kommer fra gruppen 'Just Stop Oil', er nu anholdt.

Gruppen vil have Storbritannien til at stoppe importen af alle fossile brændstoffer og har også lavet markeringer i Formel 1 og Premier League - her lænkede en sig til målstolpen.

Kampen ved bord to kunne genoptages efter 45 minutters pause, men bordet, der blev helt overdynget af pulver måtte udgå.